الذهب يرتفع إلى أعلى مستوياته في أسبوع

المصدر: رويترز

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته فيما يقرب من أسبوع اليوم الثلاثاء في ظل تراجع الدولار وتنامي الآمال حيال تحفيز مالي جديد للاقتصاد الأمريكي.

وبحلول الساعة 1758 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.9 بالمئة إلى 1896.96 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.1 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 1903.20 دولار.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "مع تحسن نظرتنا لفرص التحفيز، ندرك أن هناك ميلا لإضعاف العملة المحلية، وفي هذه الحالة إضعاف الدولار ودعم الذهب والفضة."

وأضاف أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "يقتربان ببطء من اتفاق على خطة التحفيز الثانية مما يقدم دعما واضحا".

وقالت بيلوسي اليوم إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق على تقديم الدعم في مواجهة أزمة فيروس كورونا مع البيت الأبيض هذا الأسبوع، بعد أن تحدثت إلى منوتشين.

وارتفعت الفضة 2.6 بالمئة إلى 24.33 دولار للأوقية، وصعد البلاتين واحدا بالمئة مسجلا 887.73 دولار وتقدم البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 2311.07 دولار للأوقية.

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