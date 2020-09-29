"السنغافورية": لا رحلات جوية بلا وجهة.. وتدشين مطاعم بالطائرات المتوقفة

المصدر: د ب أ

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن الخطوط الجوية السنغافورية، التي كانت تدرس من قبل إطلاق رحلات سياحية إلى "لا وجهة"، كوسيلة لكسب المال في ظل فرض قيود صارمة على رحلات السفر الدولي بسبب تفشي أزمة مرض "كوفيد-19" الناتج عن فيروس كورونا، قررت عدم الإستمرار في تنفيذ تلك الفكرة.

وكان تقرير إخباري ذكر في وقت سابق من الشهر الجاري أن الخطوط الجوية السنغافورية تعتزم تنظيم رحلات إلى "لا وجهة"، أي رحلات تقلع من أحد المطارات ثم تعود لنفس المطار، دون الذهاب إلى أي وجهة أخرى، وذلك في محاولة لتعزيز أعمالها في ظل الحظر على سفر الركاب بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء التي أوردت النبأ اليوم الثلاثاء، بأن شركة الطيران السنغافورية سوف تطلق سلسلة من التجارب المحدودة في الأسابيع القليلة المقبلة، تتضمن ما تطلق عليه اسم "مطعم إيه 380 في تشانجي".

وأشارت "بلومبرج" إلى أن التجربة الجديدة مبنية على فكرة تناول الطعام داخل طائرة إيرباص من طراز "إيه 380" وهي متوقفة على الأرض.

وكانت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية قالت إن مثل رحلات الـ "لا وجهة"، ستبدأ في مطار تشانجي نهاية شهر أكتوبر المقبل، وربما تشمل الإقامة في بعض فنادق المدينة، وكوبونات تسوق ورحلات بالسيارات الليموزين الفارهة.

ولم تكن الخطوط السنغافورية الأولى التي تنظم رحلات الإقلاع والعودة لنفس المطار دون التوجه لمكان آخر، فقد سبقتها في ذلك شركة "ايه ان ايه هولدينجز" اليابانية الشهر الماضي، وأيضا شركتا طيران من تايوان.

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