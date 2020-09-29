الدولار الأمريكي يرتفع قبل المناظرة الرئاسية

المصدر: رويترز

ارتفع الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء ليظل قريبا من أعلى مستوى في شهرين، فيما تترقب الأسواق أول مناظرة بين المرشحين في انتخابات الرئاسة الأمريكية وسط بوادر تقدم في محادثات تحفيز مالي أمريكي وترقب بيانات اقتصادية تشمل التضخم في ألمانيا.

وبعدما سجل أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أبريل في الأسبوع الماضي ومع تحول الأسواق لتوخي الحذر والبحث عن أصول أكثر أمنا، محا الدولار جزءا من خسائر يوم الاثنين واستأنف المكاسب يوم الثلاثاء قبل مناظرة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وبحلول الساعة 07:23 بتوقيت جرينتش، سجل الدولار 94.265 مقابل سلة من العملات مرتفعا 0.1%.

واستقر المؤشر خلال جلسة آسيوية هادئة ولكنه ارتفع مع فتح الأسواق في أوروبا.

وانخفضت أسواق الأسهم، في حين صعدت العملات عالية المخاطر فقد استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.656 مقابل نظيره الأمريكي ولكن الدولار الأسترالي صعد 0.2% إلى 0.70845.

واستقرت العملة اليابانية عند 105.58 ين مقابل الدولار بحلول الساعة 07:42 بتوقيت جرينتش.

وارتفع اليورو 0.1% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.16745 دولار أمريكي.

كما استقر الفرنك السويسري مقابل اليورو عند 1.0786 بحلول الساعة 07:42 بتوقيت جرينتش.

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