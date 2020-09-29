سندات أذربيجان وأرمينيا السيادية تواصل تراجعها مع احتدام القتال

المصدر: رويترز

سجلت السندات السيادية لأرمينيا وأذربيجان المقومة بالدولار المزيد من التراجع يوم الثلاثاء مع استمرار القتال بين البلدين بشأن منطقة ناجورنو قرة باغ.

وكشفت بيانات رفينيتيف أن إصدارات أذربيجان استحقاق سبتمبر 2032 وسبتمبر 2029 فقدت نحو ثلاثة سنتات في الدولار.

وتراجعت سندات سبتمبر 2032 إلى 96.7 سنت.

كما أظهرت البيانات أن سندات أرمينيا استحقاق مارس 2025 فقدت 1.6 سنت لتسجل 109.2 سنت.

وتبادلت قوات أرمينيا وأذربيجان الاتهامات يوم الثلاثاء بقصف مواقع حدودية على بعد أميال من منطقة النزاع ناجورنو قرة باغ في ثالث يوم من أسوأ موجة قتال بين البلدين منذ التسعينيات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز