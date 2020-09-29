مصر تطرح أول سندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط

المصدر: د ب أ

بدأت مصر اليوم الثلاثاء طرح سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، وهو أول إصدار سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسندات صديقة للبيئة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصدر مطلع، قالت إنه طلب عدم ذكر اسمه، أن أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تطرح السندات بأجل موحد بخمس سنوات بفائدة مبدئية 5.75%.

تجدر الإشارة إلى أن التصنيف الائتماني لمصر هو "بي 2" مع نظرة مستقرة لدى وكالة موديز، و"بي" مع نظرة مستقرة لدى ستاندرد آند بورز، و"بي بلس" مع نظرة مستقرة لدى فيتش.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز