انهيار ساحق لليرة التركية أمام الدولار

المصدر: رويترز

لامست الليرة التركية قاعا قياسيا جديدا مقابل الدولار اليوم الثلاثاء إذ يقيم المستثمرون تداعيات صراع في القوقاز ويترقبون برنامجا اقتصاديا جديدا متوسط الأمد سيعلن عنه وزير المالية براءت ألبيرق.

وبلغت الليرة مستوى قياسيا متدنيا عند 7.8450 مقابل الدولار، لتتراجع من إغلاق عند 7.81 أمس الاثنين.

والليرة منخفضة بنحو 24% منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.

ومن المقرر أن يعلن ألبيرق عن البرنامج الاقتصادي في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش.

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