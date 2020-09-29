"مكافي" لبرامج مكافحة قرصنة المعلومات تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام

المصدر: د ب أ

قدمت شركة تطوير برامج وحلول مكافحة القرصنة وفيروسات الكمبيوتر الأمريكية "مكافي" طلبا لطرح أسمهها للاكتتاب العام وإعادة تسجيل السهم في سوق الأوراق المالية الأمريكية بعد خروجها من السوق منذ أكثر من 10 سنوات.

ودفعت الشركة 100 مليون دولار إلى هيئة سوق المال الأمريكية بشكل أولي لحجز مكان للسهم دون الكشف عن تفاصيل حجم الطرح العام الأولي ولا توقيت الطرح.

يذكر أن شركة "مكافي" ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال أمن المعلومات ومكافحة فيروسات الكمبيوتر., كما أنها معروفة بمؤسسها جون مكافي غريب الأطوار.

تأسست الشركة عام 1987 وتم طرح أسهمها في البورصة حتى استحوذت عليها شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية إنتل عام 2010.

ودفعت إنتل في ذلك الوقت 7.7 مليار دولار للاستحواذ على مكافي، لكنها أعادت فصل الشركة وتحويلها إلى كيان مستقل عام 2017.

ومنذ ذلك الوقت أصبحت شركة "مكافي" ملكية خاصة، حيث امتلكت شركة الاستثمار المالي تي.بي.جي أغلبية أسهمها، في حين احتفظت إنتل بحصة قدرها 49% منها.

ووفقا لأوراق الطرح العام الأولي حققت الشركة أرباحا قدرها 31 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي من حجم أعمال قيمته 1.4 مليار دولار.

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