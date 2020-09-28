الدنمارك تسجل أكبر دين عام منذ 5 سنوات

المصدر: د ب أ

سجلت الدنمارك أكبر دين عام منذ أكثر من خمسة أعوام، ويرجع ذلك إلى الإنفاق على برامج المساعدة في ظل تفشي فيروس كورونا وانخفاض ضريبة الدخل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مكتب الإحصاءات في الدنمارك القول، إن الدين العام ارتفع إلى 8ر18 مليار كرون ( 2.9 مليار دولار) خلال الربع الثاني.

وكانت الدنمارك قد أنفقت 16 مليار كرون على مساعدات من أجل المؤسسات التجارية والعاملين، في حين تراجع إيرادات الضرائب بواقع 6ر19 مليار كرون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال لاس اوسلين كبير الاقتصاديين في بنك دانسك إنه على الرغم من أن عام 2020 كان "سيئاً بصورة خاصة" بالنسبة للمسائل المالية، فإن الدنمارك تمكنت من التعامل مع العبء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز