الدولار قرب ذروة شهرين وسط مخاطر سياسية واقتصادية

المصدر: رويترز

جري تداول الدولار قرب ذروة شهرين مقابل سلة من العملات يوم الاثنين فيما استمرت الشكوك حيال التعافي الاقتصادي قبل مجموعة من البيانات الاقتصادية والتطورات السياسية في الولايات المتحدة.

وساهم تعافي الأسهم الأمريكية يوم الجمعة في الحد من صعود الدولار الذي يعد ملاذا آمنا لكن مؤشرات على تباطؤ تعاف وليد من الجائحة والضبابية السياسية أبقت على حذر المستثمرين.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 94.530 وكان قد سجل أعلى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي عند 94.745. وحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أبريل.

وأمام العملة اليابانية، سجل الدولار 105.36 ين.

وسجل اليورو 1.1626 دولار بعدما هبط إلى 1.16125 دولار يوم الجمعة وهو أقل مستوى في شهرين.

وسجل الجنيه الاسترليني 1.2797 مرتفعا من أقل مستوى في شهرين الذي بلغه يوم الأربعاء عند 1.2676 دولار.

ويتطلع المستثمرون الآن لأول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وقال كيوسوكي سوزوكي مدير الصرف الأجنبي لدى سوسيتيه جنرال: "قليلون من سيحاولون المراهنة على نتيجة الانتخابات. سينتظرون على الأقل حتى المناظرة التلفزيونية غدا".

وفي أماكن أخرى، انخفضت الليرة التركية لفترة وجيزة 1.6% إلى مستوى متدن قياسي عند 7.8000 مقابل الدولار.

وكانت الليرة قد سجلت صعودا نادرا عقب رفع أسعار الفائدة في أواخر الأسبوع الماضي، ولكن المكاسب تلاشت وسط شكوك بشان مدى تأثير ذلك على أسعار الفائدة في الأسواق المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز