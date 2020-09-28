الذهب يرتفع مع ضعف الدولار والأنظار على مناظرة بين ترامب وبايدن

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تراجع الدولار عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي مع تنامي الضبابية السياسية قبل أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1861.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، استقر المعدن الأصفر عند 1865.90 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق في أكسي كورب "سيتحرك الذهب وفقا لإيقاع الدولار الأمريكي".

وتابع "ستكون الحركة الأكبر على الأرجح عقب المناظرة الرئاسية حيث سيكون لدينا فكرة أفضل عن اتجاه استطلاعات الرأي".

ونزل مؤشر الدولار 0.2% مقابل منافسيه منخفضا قليلا عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي.

والدولار القوي يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وتجري أول مناظرة رئاسية بين ترامب وبايدن غدا الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 22.87 دولار للأوقية في حين كسب البلاتين 0.6% ليسجل 852.21 دولار وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2218.18 دولار.

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