عجز الميزانية في بريطانيا يصل إلى 222 مليار دولار بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

كشفت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة أن معدل اقتراض الحكومة البريطانية ارتفع إلى 173.7 مليار جنيه استرليني (222 مليار دولار) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي، مع استمرار ارتفاع تكاليف جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا اليوم الجمعة أن عجز الميزانية في شهر أغسطس وحده بلغ 35.9 مليار جنيه استرليني.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن إجمالي ما اقترضته الحكومة البريطانية منذ بدء فرض الاغلاق الوطني للتصدي للجائحة في مارس الماضي يفوق ما اقترضته خلال عام كامل في أعقاب الأزمة المالية خلال عامي 2008 و 2009.

وصدرت هذه البيانات بعد يوم من إعلان وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن خطة بقيمة 5 مليار جنيه استرليني لإنقاذ الملايين من فرص العمل والأعمال من حدوث أزمة اقتصادية خلال الشتاء المقبل، حيث ينذر ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بعرقلة الاقتصاد البريطاني.

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