ارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي مع تراجع الأسهم

المصدر: رويترز

تمسك الدولار الأمريكي بمكاسبه مقابل معظم العملات اليوم الخميس بعدما أحيت مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف بشأن تداعيات موجة ثانية من حالات العدوى بفيروس كورونا.

ويواجه اليورو، الذي تضرر بالفعل بسبب مخاوف من العودة لفرض إجراءات عزل عام مشددة، عقبة إضافية اليوم الخميس حيث سيجري نشر بيانات ثقة الشركات الألمانية.

ومن المرجح أن يواصل الدولار صعوده حيث عززت زيادة جديدة في حالات الإصابة بكورونا في أوروبا شهية الإقبال عليه كملاذ آمن فيما دعا صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الحكومة الأمريكية لتقديم المزيد من الدعم المالي.

وجرى تداول الدولار عند 1.656 مقابل اليورو اليوم الخميس عند أقل بقليل من أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه أمس الأربعاء.

وتماسك الدولار بالقرب من أعلى مستوى في تسعة أشهر مقابل الفرنك السويسري عند 0.9236 كما تمسك بمكاسبه التي سجلها في الجلسة السابقة مقابل الين الياباني وسجل 105.45 ين.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني مقابل 1.2705 دولار قرب أقل مستوياته أمام العملة الأمريكية منذ أواخر يوليو.

وارتفع الدولار هذا الأسبوع بعد زيادة حالات الإصابة بكورونا في أوروبا وبريطانيا وهو ما قوض تفاؤل المستثمرين بشأن التقدم في ابتكار لقاح.

وسجل مؤشر الدولار 94.430 مقابل سلة من ست عملات رئيسية اليوم قرب أعلى مستوى في تسعة أسابيع.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.45% إلى 0.7042 دولار أمريكي ليقترب من أدنى مستوياته منذ 21 يوليو.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.6529 دولار أمريكي ليضيف إلى تراجع بنسبة 1.3% في الجلسة السابقة عندما ألمح البنك المركزي النيوزيلندي إلى مزيد من التيسير النقدي.

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