تراجع جديد لأسعار الذهب

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا جديدا خلال تعاملات أمس الثلاثاء بعد تراجعها الحاد أمس في الوقت الذي واصل فيه الدولار استعراض قوته في ظل المخاوف من تداعيات استمرار ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

ومع إعلان بعض الدول الأوروبية، ومنها فرنسا وبريطانيا، إجراءات إغلاق جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، تزايد الغموض حول وتيرة التعافي الاقتصادي.

واستهل مؤشر سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى تعاملات أمس على تراجع، لكنه ارتفع بعد ذلك إلى 08ر94 نقطة قبل أن يتراجع إلى نحو 95ر93 نقطة في ختام التعاملات أمس بارتفاع نسبته 3ر0 في المئة عن مستواه أول أمس.

وتراجع سعر الذهب اليوم بواقع 3 دولارات؛ أي بنسبة 2ر0 في المئة إلى 60ر1907 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، وهو أقل مستوى له منذ حوالي شهرين.

وارتفع سعر الفضة بواقع 136ر0 دولار إلى 523ر24 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بواقع 0290ر0 دولار إلى 0610ر3 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الثلاثاء ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي 14 عاما.

وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي الصادرة أمس، فإن عدد الصفقات التي تمت خلال الشهر الماضي ارتفع بنسبة 4ر2 في المئة، مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى ما يعادل 6 ملايين مسكن سنويا، بعد قفزة هائلة بنسبة 7ر24 في المئة إلى ما يعادل 860ر5 مليون مسكن سنويا خلال يوليو الماضي، وجاء استمرار نمو المبيعات متفقا مع توقعات المحللين.

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