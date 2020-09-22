عُمان تستعد لأول طرح لسندات دولية منذ أكثر من عام

المصدر: د ب أ

تستعد سلطنة عُمان لأول طرح لسندات دولية لها منذ أكثر من عام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة أن حكومة السلطنة كلفت بنوكا للإعداد للطرح، وذلك في وقت تسعى فيه البلاد لسد عجز الموازنة الذي وصفته الوكالة بالأكبر بين دول الخليج العربية.

ووفقا للمصادر، كلفت الحكومة بنوكا تشمل "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" و"سيتي جروب" و"بنك مسقط" و"بنك أبوظبي الأول" بالإعداد للطرح.

وأوضحت المصادر أن عملية البيع قد تتم الأسبوع المقبل، بناء على ظروف السوق.

وكانت وزارة المالية العمانية أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري أنها تعمل على استكمال خطة تمويلها من خلال إصدار سندات وصكوك محلية ودولية إضافية لتمويل ما تبقى من احتياجات تمويلية لهذا العام.

وتصنف شركات التصنيف الكبرى ديون السلطنة على أنها عالية المخاطر.

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