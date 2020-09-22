تراجع حاد لأسعار الذهب

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا حادا خلال تعاملات أمس الاثنين مع تراجع الأوراق المالية وارتفاع الدولار في ظل تزايد المخاوف بشأن تزايد أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا والخوف من انتشار إجراءات الإغلاق لاحتواء الفيروس.

كان الدولار قد ارتفع أمس كملاذ آمن مع تزايد مخاوف المستثمرين من تداعيات عودة الإصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع.

وارتفع مؤشر سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 78ر93 نقطة قبل أن يتراجع إلى 69ر93 نقطة في ختام التعاملات، ليظل أعلى بمقدار 8ر0 نقطة عن مستواه في ختام تعاملات يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي.

وتراجع سعر الذهب أمس بواقع 50ر51 دولارا؛ أي بنسبة 6ر2 في المئة إلى 60ر1910 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، وهو أقل مستوى له منذ حوالي شهرين.

وكان السعر قد انخفض في وقت ما من تعاملات أمس إلى 40ر1885 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الفضة بواقع 752ر2 دولار إلى 387ر24 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بواقع 0840ر0 دولار إلى 0320ر3 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

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