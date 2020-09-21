الدولار يقفز مع تراجع أسواق الأسهم

المصدر: رويترز

شهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا حادا اليوم الاثنين وتراجعت عملات المخاطرة مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن في حين هوت أسواق الأسهم حول العالم بسبب مخاوف من تبعات زيادة حالات الاصابة بكوفيد-19.

وتراجع اليورو والدولار الاسترالي أمام الدولار الأمريكي كما اقتفت الأسهم في وول ستريت أثر الهبوط في الأسهم الآسيوية والأوروبية مع زيادة المخاوف من تأثير أي إجراءات جديدة للعزل العام بسبب الجائحة على التعافي العالمي.

واتسمت تعاملات الدولار الآسيوية بالهدوء لكنه صعد في معاملات لندن مع تراجع حاد في الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في أسبوعين وهبوط العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

وصعد مؤشر الدولار أمام سلة من العملات في أحدث تداولات بنسبة 0.74% إلى 93.698.

كما تمكن الدولار الأمريكي من التعافي من أدنى مستوى في ستة أشهر أمام الين الياباني وجرى تداوله عند 104.66 ين، بعد أن كان سجل في وقت سابق 104 ينات وهو أقل مستوى منذ 12 مارس.

وهبط اليورو 0.8% إلى 1.1739 دولار.

كما تراجع الجنيه الاسترليني واحدا بالمئة إلى 1.2798 دولار.

وتراجع الدولار الاسترالي 1.04% إلى 0.7214 دولار أمريكي، بينما انخفض الدولار النيوزلندي 1.4% إلى 0.6663 دولار أمريكي.

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