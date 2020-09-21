ارتفاع الين لأعلى مستوى في 6 أشهر أمام الدولار

المصدر: رويترز

سجل الين أعلى مستوى في ستة أشهر أمام الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، محققا مكاسب للجلسة السادسة على التوالي مقابل العملة الأمريكية مع تهاوي أسواق الأسهم ولجوء المستثمرين للين الياباني الآمن نسبيا في اعتقادهم.

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة يوم الجمعة وهبطت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا اليوم وسط تنامي قلق المستثمرين إزاء فرص التعافي العالمي في ظل تهديد فرض إجراءات جديدة لمواجهة تزايد الإصابات بكوفيد-19.

وفي التعاملات المبكرة في لندن، سجلت العملة اليابانية 104.065 ين مقابل الدولار، مرتفعة بما يصل إلى 0.5%. وهذا أعلى مستوى منذ 12 مارس.

وخلال الجلسات الستة الماضية، ارتفع الين 2% مقابل الدولار.

واستقر الدولار أمام سلة من العملات.

وسيتأثر اتجاه الدولار هذا الأسيوع بكلمات أعضاء بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد تلقي الضوء على توجه البنك المركزي حيال التضخم.

ونزل اليورو 0.05% إلى 1.1833 دولار بينما تخلى الجنيه الاسترليني عن 0.1% مسجلا 1.2903 دولار.

وفي آسيا، حوم اليوان الصيني عند مستوى يقل بشكل طفيف عن ذروة 16 شهرا.

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