النفط يتراجع مع ظهور مخاوف بشأن الطلب من جديد

المصدر: رويترز

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن ارتفعت بقوة في الجلستين السابقتين إذ عادت المخاوف بشأن ضعف الطلب للظهور من جديد فيما يستعد المنتجون في خليج المكسيك لاستئناف الإنتاج عقب الإعصار سالي.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو ما يعادل 1.6% إلى 41.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:28 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 4.2% أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا أو ما يعادل 1.7% إلى 39.46 دولار للبرميل بعد أن قفزت 4.9% أمس الأربعاء.

وانخفضت الأسعار أيضا بفعل زيادة تفوق المتوقع في مخزونات نواتج التقطير الأمريكية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد ومستهلك للوقود في العالم.

وقال فيفيك دهار، محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث في مذكرة "الطلب على نواتج التقطير... مبعث قلق أساسي".

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات نواتج التقطير زادت 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة أن الطلب الأسبوعي على الوقود انخفض إلى 2.81 مليون برميل يوميا بتراجع 27.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقال دهار إن مخزونات نواتج التقطير عند أعلى مستوياتها لهذا الوقت من العام منذ 1991 على الأقل وإن هوامش شركات التكرير الأمريكية لإنتاج نواتج التقطير عند أدنى مستوياتها في عشر سنوات.

وبدأت شركات الطاقة إعادة طواقمها لمنصات النفط البحرية في خليج المكسيك بعد أن اتجه الإعصار سالي إلى اليابسة. وتوقف إنتاج قرابة 500 ألف برميل يوميا من النفط البحري في خليج المكسيك بالولايات المتحدة قبيل وصول العاصفة.

وقالت مصادر لرويترز إن لجنة تابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تجتمع اليوم للنظر في وضع السوق لكن من المستبعد أن توصي بتخفيضات إضافية لإنتاج النفط على الرغم من تراجع الأسعار في الآونة الأخيرة.

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