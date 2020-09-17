لجنة لأوبك+ تجتمع اليوم في ظل تراجع أسعار النفط

المصدر: رويترز

تعقد أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا اجتماعا عبر الإنترنت اليوم الخميس لمناقشة مدى الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها واتجاهات الطلب في ظل تراجع أسعار النفط وفتور آفاق التعافي الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تبقي اللجنة التي تضم منتجين رئيسيين من بينهم السعودية وروسيا من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على هدف تخفيضات الإنتاج الراهنة البالغ 7.7 مليون برميل يوميا أو نحو 8% من الطلب العالمي.

وقالت مصادر في أوبك+ إن اجتماع اللجنة المعروفة بلجنة المراقبة الوزارية المشتركة من المتوقع أن يبدأ الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش.

وتخفض أوبك+ الإنتاج منذ يناير كانون الثاني 2017 للمساعدة على دعم الأسعار وخفض مخزونات النفط العالمية.

وزادت تخفيضات الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا بين مايو ويوليو بعد تعثر الطلب بفعل جائحة كورونا.

وطالبت المجموعة العراق وآخرين بضخ نفط أقل من حصصها في سبتمبر أيلول لتعويض إنتاج زائد بين مايو ويوليو.

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