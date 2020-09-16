الخطوط الجوية البريطانية تتوقع شطب 10 آلاف وظيفة بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

تتوقع الخطوط الجوية البريطانية شطب ما يصل إلى 10 آلاف وظيفة بسبب وباء كورونا، حتى مع توصل شركة الطيران إلى صفقات أو اتفاقات من حيث المبدأ مع نقاباتها العمالية المختلفة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة، أليكس كروز، قوله للمشرعين في لندن اليوم الأربعاء إن الناقل الرئيسي في المملكة المتحدة شهد مغادرة 7200 شخص اعتبارا من يوم الجمعة الماضي.

وقال كروز إن الشركة لا تزال تجري مناقشات مع بعض النقابات العمالية، وقد تراجعت عن خطة لطرد الموظفين وإعادة تعيينهم بعقود جديدة.

وتعرضت الخطوط الجوية البريطانية قبل ذلك لانتقادات من نواب البرلمان والنقابات العمالية بسبب خطتها الأولية لخفض ما يصل إلى 12 وظيفه، حيث اتهمت لجنة النقل في مجلس العموم (مجلس النواب) شركة الطيران باستغلال وباء كورونا كذريعة لخفض العمالة.

وتسبب الوباء فى أن يحول إلى الاتجاه المعاكس عقودا من النمو في صناعة الطيران، حيث أدى إلى غلق الرحلات الجوية وإلى ركود قد يؤدي إلى تقلص حركة المرور لسنوات.

وقال كروز إن الخطوط الجوية البريطانية تعمل حاليا بنحو 25% إلى 30% من طاقتها، مع وجود قواعد الحجر الصحي المتغيرة باستمرار في جميع أنحاء أوروبا التي تؤثر على الطلب.

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