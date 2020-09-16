ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوعين

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات أمس الثلاثاء قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها في ختام التعاملات.

وكانت أسعار التعاقدات الآجلة قد تراجعت لوقت قصير، مع استعادة الدولار لخسائره أمام العملات الرئيسية الأخرى، قبل أن يعاود المعدن الأصفر ارتفاعه ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين.

كان الدولار قد تراجع أمس بعد البداية الضعيفة للتعاملات قبل إعلان لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الأمريكي (البنك المركزي) لقرارات اجتماعها اليوم الأربعاء.

في الوقت نفسه، استعاد مؤشر قيمة الدولار عافيته تدريجيا ليسجل في ختام تعاملات أمس 12ر93 نقطة بزيادة قدرها 07ر0 في المئة عن مستواه أول أمس. كان المؤشر قد تراجع في بداية التعاملات إلى 79ر92 نقطة.

وارتفع سعر الذهب أمس بمقدار 50ر2 دولارا؛ أي بنسبة 1ر0 في المئة إلى 20ر1966 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، بعد أن كان قد ارتفع في وقت ما من تعاملات أمس إلى 40ر1982 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 109ر0 دولار إلى 464ر27 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0050ر0 دولار إلى 0630ر3 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الصادرة أمس الثلاثاء تباطؤ نمو الناتج الصناعي بأكثر من التوقعات خلال أغسطس الماضي.

وذكر مجلس الاحتياط الاتحادي أن الناتج الصناعي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0 في المئة بعد ارتفاعه بنسبة 5ر3 في المئة خلال يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 1 في المئة بعد ارتفاعه بنسبة 3 في المئة وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.

في الوقت نفسه واصل الناتج الصناعي نموه للشهر الرابع على التوالي، لكنه مازال أقل بنسبة 3ر7 في المئة عن مستواه في فبراير الماضي قبل تفجر جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة أمس الثلاثاء ارتفاعا ملموسا لأسعار الواردات الأمريكية خلال أغسطس الماضي.

وذكرت وزارة العمل أن أسعار الواردات زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0 في المئة بعد ارتفاعها بنسبة 2ر1 في المئة خلال يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 5ر0 في المئة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 7ر0 في المئة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز