كوشنر: البيت الأبيض يراجع صفقة "أوراكل" و"تيك توك"

المصدر: رويترز

قال جاريد كوشنر المستشار بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن البيت الأبيض يجري مراجعة لمسعى أوراكل للتعاون مع بايت دانس الصينية لمواصلة تشغيل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

وأضاف أنه ليس لديه علم بما إذا كانت علاقة أي شركة بالرئيس لها تأثير على الصفقة.

وقال كوشنر رداً على سؤال من "سي.إن.بي.سي" عما إذا كان التحرك صوب أوراكل بدلا من مايكروسوفت بسبب تأثير علاقات الرئيس دونالد ترامب فأجاب "على حد علمي، لا. في النهاية من حق الشركات أن تحدد من تريد أن تبرم صفقة معه".

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