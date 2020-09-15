التضخم في السعودية يقفز إلى 6.2% خلال أغسطس

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية قفز إلى 6.2% في أغسطس مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وهي ثاني زيادة على التوالي بعد رفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها.

وبلغ معدل التضخم في يوليو 6.1%، ليقفز من 0.5% فحسب في يونيو قبل سريان زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% من 5% في أول يوليو.

وأعلنت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في مايو أنها سترفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها لتعزيز ماليتها التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وكانت المواد الغذائية والمواصلات أكبر المساهمين في الزيادة وارتفعا 13.5% و8.2% على التوالي.

وقفزت أسعار التبغ 13% والمطاعم والفنادق 7.7% مقارنة بهما قبل عام حسب الهيئة العامة للإحصاء.

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