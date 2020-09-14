بدء تداول بورصة الكويت والسهم يبلغ 10 أمثال سعر الطرح

المصدر: رويترز

أُدرجت أسهم بورصة الكويت اليوم الاثنين في السوق الأول وحقق السهم تداولات تجاوزت الخمسة ملايين دينار (16.35 مليون دولار) في أول 45 دقيقة وبلغ عشرة أمثال سعر الطرح.

وبهذا تصبح بورصة الكويت ثاني شركة بورصة خليجية مدرجة.

بلغ حجم الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم والسعر 1.04 دينار للسهم بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى 1.210 دينار في مستهل التداولات.

كان 50% من أسهم البورصة قد بيع إلى المواطنين الكويتيين بسعر 0.1 دنيار للسهم العام الماضي، في طرح عام أولي بلغ الاكتتاب فيه 8.5 مثل المعروض.

تسببت جائحة كورونا في تأجيل عملية الإدراج التي كان مقررا لها التاسع عشر من أبريل.

ويأتي الإدراج قبل ثلاثة أشهر فحسب من وضع بورصة الكويت على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، والذي تأجل ستة أشهر بسبب الجائحة.

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