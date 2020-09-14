أسعار الذهب ترتفع مستفيدة من ضعف الدولار

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1944.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1953.20 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب، "سوق الذهب تعول على (سياسة) مجلس الاحتياطي،" مضيفا أن البنك المركزي الأمريكي قد لا يحيد عن نبرته الحالية، لكن ثمة اعتقادا قويا داخل السوق بأنه سيكون قادرا على إيقاد شرارة التضخم.

وهبط مؤشر الدولار 0.2% أمام منافسيه، وسط تركيز على إعلان سياسة المجلس يوم الأربعاء.

وضعف الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

لكن حد من تقدم الذهب إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مع عودة الآمال حيال لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بعد استئناف أسترا زينيكا التجارب السريرية.

وزاد السعر الفوري للفضة 0.3% إلى 26.82 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.3% إلى 936.91 دولار، بينما فقد البلاديوم 0.5% ليسجل 2309.14 دولار للأوقية.

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