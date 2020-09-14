"يورونكست لإدارة البورصات" تقدم عرضا لشراء بورصة إيطاليا

المصدر: د ب أ

أكدت شركة إدارة البورصات الأوروبية يورونكست اليوم الاثنين تقديم عرض غير ملزم لشراء بورصة إيطاليا "بورصه إيتاليانا" من مجموعة بورصة لندن.

وأشارت شركة يورونكست إلى أن مجموعتي سي.دي.بي وإنتيسا سان باولو تشتركان في العرض، مضيفة أنها لا تستطيع تأكيد قبول العرض واتمام الصفقة.

من المتوقع أن يؤدي اندماج بورصة إيطاليا ويورونكست إلى تكوين لاعب رئيسي في أسواق المال الأوروبية.

وفي حال اتمام الصفقة ستصبح إيطاليا أكبر مساهم في إيرادات مجموعة يورونكست.

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