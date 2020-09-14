"سوفت بنك" تبيع "آرم لنفيديا" للرقائق الالكترونية مقابل 40 مليار دولار

المصدر: د ب أ

قالت مجموعة سوفت بنك اليابانية اليوم الاثنين إنها ستبيع جميع أسهمها في شركة آرم البريطانية لتصنيع الرقائق إلى شركة نفيديا الأمريكية لصناعة أشباه الموصلات مقابل 40 مليار دولار.

وأضافت سوفت بنك في بيان، أنه من المتوقع أن تكتمل الصفقة بحلول أذار /مارس 2022 تقريبا بعد الموافقات التنظيمية، بما في ذلك موافقات من بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت المجموعة إنه بعد إتمام عملية البيع، ستتلقى المجموعة وصندوق سوفت بنك رؤية المدعوم من المملكة العربية السعودية حصة تصل إلى 8.1% في شركة نفيديا.

ووفقا للشروط الأولية للصفقة ستدفع نيفيديا لسوفت بنك 21.5 مليار دولار في صورة أسهم عامة و12 مليار دولار نقدا منها ملياري دولار يتم دفعها عند التوقيع.

علاوة على ذلك ستحصل سوفت بنك على ما يصل إلى 5 مليارات دولار نقدا أو في صورة أسهم عامة في ضوء الأداء المالي لشركة أرم ليمتد بعد ذلك.

ومن المقرر أن تقدم نيفيديا حقوق ملكية لموظفي آرم بقيمة 1.5 مليار دولار كجزء من الصفقة.

وتعتزم نيفيديا تمويل الجزء النقدي من قيمة الصفقة من خلال ميزانيتها. ولا تشمل الصفقة شركة آي.أو.تي سيرفسز جروب التابعة لشركة آرم ليمتد.

يذكر أن سوفت بنك استحوذت على آرم في سبتمبر 2016 مقابل 31 مليار دولار. وكانت شركة تصميم الرقائق مملوكة بنسبة 75% لشركة سوفت بنك والباقي مملوك لصندوق سوفت بنك رؤية.

وسجلت مجموعة سوفت بنك خسارة صافية قدرها 962 مليار ين (9.1 مليار دولار) للسنة المالية السابقة المنتهية في 31 مارس، حيث عانى صندوق "رؤية"، الذي يركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، من خسارة استثمارية قدرها 1.8 تريليون ين بسبب تداعيات فيروس الكورونا.

وكشفت شركة الإنترنت اليابانية العملاقة عن خطة في مارس لبيع ما يصل إلى 4.5 تريليون ين من الأصول لخفض ديونها والتوسع في عمليات إعادة شراء الأسهم لدعم سعر أسهمها.

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