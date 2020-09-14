جلياد ساينسز تشترى منافستها إميونوميدكس مقابل 21 مليار دولار

المصدر: د ب أ

وافقت شركة الأدوية الأمريكية جلياد ساينسز على شراء منافستها إميونوميديكس مقابل 88 دولارا للسهم نقدا لتصل القيمة الإجمالية للأخيرة إلى حوالي 21 مليار دولار.

وتتيح الصفقة لشركة جلياد الاستفادة مع عقار ترودليفي لعلاج سرطان الثدي الذي طورته إميونوميديكس. وحصل العقار على موافقة سريعة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أبريل الماضي.

وتعتزم إميونوميديكس تقديم طلب تكميلي للحصول علفى الموافقة الكاملة على استخدام عقار ترودلفي في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الحالي. كما تتحرك الشركة للحصول على موافقة السلطات الاوروبية على استخدام العقار خلال النصف الأول من العام المقبل.

ووفقا للشروط الأولية للصفقة، فإن جلياد ستقدم عرضا للاستحواذ على كل الأسهم المميزة لشركة إميونوميديكس والأسهم العامة مقابل 88 دولارا للسهم بما يزيد بنسبة 108% عن سعر السهم في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وستمول شركة جلياد الصفقة من خلال توفير حوالي 15 مليار دولار نقدا من أرصدتها النقدية وحوالي 6 مليار دولار من خلال طرح أوراق مالية جديدة للبيع.

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأخير من العام الحالي.

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