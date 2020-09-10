"المركزي الأوروبي" يبقي على معدلات الفائدة لدعم تعافي الاقتصادات

المصدر: د ب أ

أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس على معدلات الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة،

وأكد أنه يخطط للاحتفاظ بتكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية لدعم التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح مجلس محافظي البنك، والذي يتألف من 25 عضوا، أنه سيبقي على فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند 0%، وسيبقي برنامج شراء السندات عند 1.35 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار).

ومن المقرر أن ينتهي البرنامج في يونيو من عام 2021.

كما أبقى البنك، ومقره فرانكفورت، الفائدة على الإيداع عند سالب 0.5% ومعدل الإقراض الهامشي عند موجب 0.25%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز