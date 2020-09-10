أسعار النفط تعاود الارتفاع

المصدر: رويترز

عاودت العقود الآجلة للنفط ارتفاعها أمس الأربعاء لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، لكن تجدد تنامي إصابات كوفيد-19 في بعض الدول قوض الآمال في تعاف مطرد للطلب العالمي.

تقدم خام برنت 1.01 دولار بما يعادل 2.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 40.79 دولار للبرميل. فقد خام القياس أكثر من خمسة بالمئة أول أمس الثلاثاء لينزل عن 40 دولارا للمرة الأولى منذ يونيو.

وزاد الخام الأمريكي 1.29 دولار أو 3.5 بالمئة ليغلق على 38.05 دولار للبرميل، بعد أن نزل حوالي ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة.

رفع ذلك الخامين القياسيين من مستويات الثلاثاء قُرب أقل سعر في ثلاثة أشهر. وانخفضت الأسعار هذا الأسبوع بعد أن قلصت شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف في أكتوبر، مما يعد مؤشرا على طلب ضعيف.

وقالت باولا رودريجيز-ماسيو، كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي، "عندما يكون كبار منتجي الشرق الأوسط مستعدين للبيع بأسعار أقل، فمن الطبيعي أن تصاب السوق العالمية بالذعر".

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