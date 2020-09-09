ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها مع هبوط الدولار

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من أسبوع اليوم الأربعاء، إذ انخفض الدولار في حين دفعت المخاوف حيال تأخير في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستثمرين صوب المعدن كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1945.20 دولار للأوقية (الأونصة)، معوضا خسائره المبكرة.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 1954.90 دولار.

وقال بوب هابركورن، محلل السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز، "نلحظ بعض التشققات في الدولار بعد أن رسم البنك المركزي الأوروبي صورة مشرقة بعض الشيء والذهب يرتفع لهذا السبب."

تراجع الدولار 0.2 بالمئة بعد أن قالت بلومبرغ إن توقعات المركزي الأوروبي للنمو والتضخم التي ستعلن غدا الخميس ستظهر تغييرات طفيفة فحسب مقارنة مع توقعات البنك في يونيو.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين 1.8 بالمئة إلى 917.32 دولار للأوقية.

كان مجلس استثمارات البلاتين العالمي غير أمس الثلاثاء توقعه للسوق في 2020 من فائض إلى عجز.

وزاد سعر الفضة 0.7 بالمئة إلى 26.88 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2292.98 دولار.

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