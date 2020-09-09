مورجان ستانلي: برنت سيرتفع إلى 50 دولارا في 2021

المصدر: رويترز

قال مورجان ستانلي في مذكرة اليوم الأربعاء إنه يتوقع ارتفاع أسعار خام برنت إلى 50 دولارا للبرميل بحلول النصف الثاني من 2021، مدعوما بتراجع الدولار وزيادة التضخم.

وقال البنك "التوسع غير المسبوق في المجاميع النقدية أضعفت الدولار الأمريكي ووضعت ضغوطا صعودية على توقعات التضخم".

كما رفع مورجان ستانلي توقعه لسعر خام غرب تكساس الوسيط للربع الثالث من 2021 إلى 47.5 دولار للبرميل.

ويتوقع البنك أيضا نقصا ثابتا في إمدادات النفط خلال 2021، ويتوقع عودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي إلى حد كبير بحلول نهاية العام المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي.

وأضاف مورجان ستانلي "أجلنا افتراضاتنا ببلوغ الطلب المستوى الذي كان عليه قبل كوفيد-19 من نهاية 2021 إلى منتصف 2022، لكن مع ذلك، فإن هذا ينطوي على تعاف".

لكن البنك قال إن العوامل الأساسية لسوق النفط على المدى القصير تبدو ضعيفة في ظل هشاشة تعافي الطلب وارتفاع المخزونات والطاقة الفائضة وقلة هوامش أرباح التكرير.

ويجري تداول كلا الخامين القياسيين قرب أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر مع استمرار تنامي الأزمة الصحية العالمية، مما يهدد بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي وتقليص الطلب على الوقود.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز