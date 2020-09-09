"سوفت بنك" تفقد 13 مليار دولار من قيمتها السوقية

المصدر: رويترز

أغلقت أسهم مجموعة سوفت بنك اليابانية على هبوط 3% تقريبا اليوم الأربعاء، مواصلة خسائرها هذا الأسبوع التي محت حوالي 13 مليار دولار من رأسمالها السوقي وسط قلق المستثمرين حيال انكشاف المجموعة على أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الآخذة في الهبوط.

وبذلك تبلغ خسائر سهم سوفت بنك 10% منذ أن قالت مصادر لرويترز ووسائل إعلام أخرى في أواخر الأسبوع الماضي إن الشركة اليابانية راهنت بمبالغ كبيرة على مشتقات أسهم مرتبطة بشركات تكنولوجيا.

وقال الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون الشهر الماضي إن سوفت بنك ستوجه سيولة جرى جمعها من برنامج بيع أصول إلى أسهم عامة.

لكن محللين قالوا إن العمليات المعقدة أثارت قلق المستثمرين الأفراد في شركة ينظر عليها بالفعل على إنها لا تتمتع بشفافية.

ولم يصدر تعليق علني على الأمر من سوفت بنك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز