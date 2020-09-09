مصر تعلن رسمياً تأسيس بورصة للسلع

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة التموين والبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، رسمياً عن تأسيس البورصة السلعية على أن يتم طرح عدد من السلع بها كمرحلة أولى في النصف الأول من 2021.

وأضاف البيان الصحفي المشترك أنه تم تعيين إبراهيم عشماوي رئيسا لمجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية.

وسيتداول في البورصة السلعية المصرية بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين.

وقال إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية في البيان إنه "من المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل القمح والزيت والسكر والأرز كمرحلة أولى في الربع الأول/الثاني من العام المقبل 2021".

وقال محمد فريد رئيس بورصة مصر في البيان الصحفي إن هناك "إمكانية لاستحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا".

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