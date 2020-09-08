مصر للطيران تستأنف رحلاتها بين القاهرة وموسكو خلال الأسبوع المقبل

المصدر: رويترز

أعلنت شركة مصر للطيران أنها ستستأنف الرحلات المباشرة بين القاهرة وموسكو اعتباراً من 17 سبتمبر الجاري.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، نقلاً عن بيان للشركة صدر مساء اليوم، بأن معدل الرحلات المباشرة بين القاهرة وموسكو سيكون ثلاث رحلات أسبوعياً.

وأوضحت الشركة أن "المسافرين على رحلاتها إلى موسكو يجب أن يحصلوا على شهادة طبية مع نتيجة اختبار (بي.سي.آر) سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) من أحد المعامل المعتمدة في مصر، صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى موسكو".

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