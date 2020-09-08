وزير: يتعين على روسيا استعادة حصتها في سوق النفط العالمية

المصدر: رويترز

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن من "المهم للغاية" أن تستعيد روسيا وبقية منتجي النفط سريعا حصتهم السوقية أو حتى يرفعونها فور تعافي الطلب على الخام، وفقا لمجلة الوزارة التي توزع داخليا اليوم الثلاثاء.

وبهدف ضمان عدم خسارة حصتها في سوق النفط بعد انتهاء اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط في عام 2022، وضعت موسكو برنامجا لآبار نفط غير مكتملة، يمكن إطلاقه بمجرد انتهاء أمد اتفاق خفض الإنتاج.

وأضاف نوفاك "بمجرد أن يبدأ الطلب (على النفط) العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، سيكون من المهم للغاية بالنسبة لروسيا والدول الأخرى المنتجة للنفط استعادة حصتها في السوق بسرعة أو حتى زيادتها".

ولم يذكر نوفاك ما إذا كانت الحكومة قد وافقت بالفعل على برنامج الآبار غير المكتملة بعد الإعلان عنه في مايو. والمخطط شائع الاستخدام بين منتجي النفط في الولايات المتحدة.

وتخفض أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإنتاج 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر لدعم الأسعار مع تضرر الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال نوفاك إن الحكومة ستمنح إعفاءات ضريبة لمدة ثلاث سنوات للشركات المشاركة في البرنامج بداية من عام 2022 وقدر عدد هذه الآبار عند 2700.

وأوقفت روسيا الآبار القديمة أو الأقل إنتاجية والتي لن يعاد تشغيلها بالضرورة عقب انتهاء اتفاق خفض الإنتاج في أبريل 2022 لذا فان الحكومة تدرس مساعدة الشركات على ضمان إحلال الإنتاج المفقود سريعا.

ومن أجل مساعدة قطاع خدمات النفط بشكل ما، يقترح نوفاك أن تشارك الشركات في إنتاج طاقة صديقة للبيئة حتي يتعافى الطلب حسبما أبلغ المجلة.

وتابع أن المخطط ذاته يمكن أن يُطبق على قطاع الغاز الطبيعي.

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