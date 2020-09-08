الأردن يستأنف تسيير الرحلات الجوية الدولية بعد توقفها 6 أشهر

المصدر: د ب أ

استأنف الأردن اليوم الثلاثاء تسيير الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى نحو 40 دولة، وذلك بعد ستة أشهر تقريبا من تعليق جميع الرحلات التجارية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الأردنية قد علقت منتصف آذار/مارس جميع الرحلات الجوية، في إطار تدابير الإغلاق التي فرضتها للحد من تفشي الفيروس.

وسبق أن خططت السلطات لإعادة فتح مطار الملكة علياء الدولي في عمان أمام الرحلات الدولية أكثر من مرة، إلا أنها كانت تعود وتؤجل الأمر.

وتأتي خطوة الاستئناف في وقت تأمل فيه المملكة في تحفيز الاقتصاد المتوقع أن ينكمش بنسبة 3.4% هذا العام.

ويتعين على الركاب الواصلين إلى الأردن تقديم نتائج سلبية لاختبارات لكورونا يتم إجراؤها قبل 72 ساعة من السفر.

كما يتعين الخضوع لاختبار آخر لدى الوصول.

وقسّمت الحكومة قائمة الدول الأربعين إلى ثلاث مستويات حسب الوضع الوبائي في كل دولة.

وسيحتاج جميع الركاب إلى العزل لمدة خمسة أيام على الأقل في المنزل أو ما يصل إلى أسبوعين كحد أقصى حسب الدولة التي يأتون منها.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول المشمولة في القائمة لم تستأنف هي نفسها الطيران الدولي، ومن بينها السعودية.

وتفقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس مرافق مطار الملكة علياء الدولي، واطلع على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستقبال الرحلات الجوية.

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