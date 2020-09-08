هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف الطلب

المصدر: رويترز

هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في ظل مخاوف إزاء الطلب على الوقود مع نهاية موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة من نهايتها وزادت عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد العمال من مخاوف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد أكبر من الولايات الأمريكية.

وكشفت تحليلات لرويترز ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في 22 من بين 50 ولاية أمريكية، في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة والتي تغص عادة بالتجمعات بمناسبة انتهاء فضل الصيف. في الوقت ذاته ترتفع بشدة الحالات في الهند وبريطانيا.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو ما يعادل 3% تقريبا إلى 38.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، لتلحق بانخفاض في أسعار برنت أثناء الليل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 41.86 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.5% أمس الاثنين.

وتراجع برنت يوم الاثنين بعد أن خفضت أرامكو السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف في أكتوبر تشرين الأول، ما يعتبر مؤشرا على أن نمو الطلب ربما يتعثر مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم.

وانخفض خام غرب تكساس وبرنت دون نطاقات قبعا فيها طوال أغسطس، فيما تراجع خام غرب تكساس حاليا عن 40 دولارا بعد أن كان يُتداول عند نحو 42 دولارا لمعظم الشهر.

وانخفض برنت من نحو 45 دولارا.

وكانت السوق تتلقى الدعم من ضعف الدولار الأمريكي والذي انتعش على نحو طفيف منذ ذلك الحين.

وقال إيه.إن.زد للأبحاث: "يأتي ذلك عقب إشارات مقلقة بشأن ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19 في أجزاء أخرى من العالم. ويثير هذا القلق من أن تعافي الطلب في الآونة الأخيرة ربما توقف إذ يظل الحذر ينتاب عامة الناس بشأن السفر المطول".

كما يضغط ارتفاع الدولار بصفة عامة على السلع الأولية إذا أن هذا يرفع تكلفة النفط المُسعر بالعملة الأمريكية للمشترين العالميين.

وفي اليوم التالي لتعاملات طفيفة بسبب العطلة، ارتفع الدولار قليلا مقابل سلة عملات وصعد على نحو طفيف مقابل اليورو.

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