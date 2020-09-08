الاقتصاد الياباني يسجل أكبر انكماش منذ 1980

المصدر: د ب أ

أظهر تقرير حكومي في اليابان اليوم الثلاثاء أن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل سنوي قياسي بلغ 28.1% في الربع الثاني، بعد تعديله من رقم أولي قدره 8ر27% كان مقدرا الشهر الماضي.

ويمثل هذا الانكماش الفصلي الثالث على التوالي، أكبر انخفاض منذ العام 1980، حيث تضرر الاقتصاد بشدة من جائحة كورونا وزيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي.

وجاءت تلك القراءة متماشية تقريبا مع متوسط ​​التوقعات بانكماش بنسبة 4ر28% من قبل محللين استطلعت آراؤهم صحيفة "نيكاي بيزنس ديلي".

وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 9ر7% على أساس فصلي للفترة من أبريل حتى يونيو، مقابل تقدير أولي بتراجع نسبته 2ر8%، وفقا للتقرير الصادر عن مكتب مجلس الوزراء.

وأوضح المكتب أن استثمارات الشركات تراجعت 7ر4% في الربع الأول، بانخفاض عن الرقم الأولي بانخفاض 5ر1% بعد زيادة 7ر1% في الربع الأول.

وتراجعت صادرات السلع والخدمات 5ر18% كما هبطت الواردات 5ر0%، بحسب المكتب.

وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي نسبته 3ر2% في الربع الأول، ودخل رسميا في حالة ركود بعد انكماش بنسبة 7% في الربع الأخير من عام 2019، عندما تضرر الاقتصاد بشدة من زيادة ضريبة الاستهلاك إلى 10% في أولأكتوبر من 8%.

ووسط ركود تاريخي، أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي استقالته أواخر أغسطس بسبب مشكلات صحية.

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