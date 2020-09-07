الذهب يتراجع بفعل مكاسب الدولار

المصدر: رويترز

تراجع الذهب، اليوم، مع تحقيق الدولار مكاسب، لكن الضبابية الاقتصادية حالت دون هبوطه أكثر بينما يترقب المستثمرون تطورات من البنوك المركزية.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1928.80 دولاراً للأوقية في أواخر جلسة التداول.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1934.60 دولاراً للأوقية.

والأسواق الأمريكية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة عيد العمال.

وقال كارستن منكه، المحلل في جوليوس باير: "صعود الدولار يضغط على الذهب، في حين أن الضبابية في الأمد الأطول لا تزال تعتري السوق لتدعم الأسعار".

وارتفع مؤشر الدولار 0.3%، وهو ما يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وخفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وكسب الذهب أكثر من 27% منذ بداية العام، إذ إن أسعار الفائدة المنخفضة تقلّص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.45% إلى 27.00 دولاراً للأوقية وصعد البلاتين 1.6% إلى 909.06 دولارات للأوقية، واستقر البلاديوم عند 2295.70 دولاراً للأوقية.

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