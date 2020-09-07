ترامب يفكر في انفصال اقتصاد أمريكا عن الصين

المصدر: رويترز

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، فكرة انفصال الاقتصاد الأمريكي عن الاقتصاد الصيني، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تخسر أموالاً إذا توقفت أنشطة الأعمال بين البلدين.

وأبلغ ترامب مؤتمراً صحفياً في البيت الأبيض: "لهذا فإنك عندما تكرر كلمة الانفصال، فإنها كلمة مثيرة للاهتمام."

وأضاف قائلاً: "إننا نخسر مليارات الدولارات، وإذا أوقفنا أنشطة الأعمال معهم، فإننا لن نخسر مليارات الدولارات. إنه يطلق عليه الانفصال، وعليه فإن المرء سيبدأ التفكير فيه."

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