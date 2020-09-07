الخطوط الجوية الكويتية تنهي عقد الرئيس التنفيذي كامل العوضي

المصدر: رويترز

قرر مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية إنهاء عقد الرئيس التنفيذي للشركة كامل العوضي اعتبارا من اليوم الاثنين وتكليف عضو مجلس الإدارة عادل جاسم الصانع بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة لحين صدور قرار بتعيين رئيس تنفيذي للشركة.

وقالت الشركة في بيان إن رئيس مجلس الإدارة علي الدخان أعرب عن ثقة المجلس في الرئيس التنفيذي بالوكالة وجدد ثقته "في شتى قطاعات الإدارة التنفيذية على تحقيق التطور المأمول للناقل الوطني خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها صناعة الطيران في العالم".

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