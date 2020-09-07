الذهب يرتفع بسبب مخاوف عالمية حيال النمو الاقتصادي

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين عقب بيانات أمريكية ضعيفة أثارت مخاوف حيال تعاف اقتصادي سريع من الهبوط الناجم عن جائحة كورونا ودعمت الآمال باستمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة أطول.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1933.78 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:31 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أقل مستوى في أسبوع عند 1916.24 دولار يوم الجمعة. والأسواق الأمريكية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة عيد العمال.

وصعد الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1939.90 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية "السياق العام لتقرير الوظائف الأمريكي الصادر في الأسبوع الماضي أظهر أن التعافي مستمر في التباطؤ. في الواقع، مكاسب الأجور كانت ضعيفة بشكل عام.

"بالإضافة إلى ذلك يظل بقاء أسعار الفائدة ضعيفة لفترة أطول مفيدا للمراهنين على ارتفاع اسعار الذهب في الوقت الحالي".

وتبنت البنوك المركزية في أرجاء العالم إجراءات تحفيز ضخمة وخفضت أسعار الفائدة قرب الصفر لتخفيف أثر الفيروس على الاقتصاد مما ساهم في صعود الذهب أكثر من 28% منذ بداية العام.

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.5% إلى 27.02 دولار للأوقية وارتفع البلاتين بالنسبة ذاتها إلى 899 دولارا وكذلك البلاديوم إلى 2309.49 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز