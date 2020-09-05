كولومبيا تفتتح أطول نفق في أمريكا اللاتينية

المصدر: د ب أ

افتتح الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه أمس الجمعة "نفق لينيا"، الذي يبلغ طوله 8.5 كيلومتر، والذي يوصف بأنه أطول نفق في أمريكا اللاتينية، والذي يمر تحت سلسلة جبال الأنديز الوسطى.

ويوفر النفق، الذي يربط كاخاماركا مع كالاركا، على السائقين نحو 20 كيلومترا من السفر على طول طريق متعرج على مسافة تصل إلى 600ر3 متر فوق مستوى سطح البحر، ويقتطع زمنا يصل إلى 5ر1 ساعة من الرحلة من وسط البلد إلى الجنوب الغربي.

ويعتبر هذا النفق، الذى استغرق بناؤه أكثر من عقد من الزمان وتكلف نحو 270 مليون دولار، أهم إنجاز هندسي كولومبي.

ووصف دوكيه ذلك بأنه "حلم بلد بأكمله".

وسيشكل النفق جزءا من هيكل للنقل يشمل أكثر من 20 نفقا آخر ونحو 30 جسرا.

ومن المتوقع أن تستخدمه يوميا آلاف الشاحنات التي تحمل 40 في المائة من صادرات البلد.

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