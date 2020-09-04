الذهب يتراجع بعد ارتفاع الدولار

المصدر: رويترز

انخفض الذهب اليوم الجمعة، ليعكس مساره بعد أن دعمت بيانات توظيف أمريكية أفضل من المتوقع الدولار، مما جعل المعدن النفيس على مسار تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من اثنين بالمئة.

ومحا الذهب في المعاملات الفورية مكاسب سابقة، ليهبط 0.4 بالمئة إلى 1922.71 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1457 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1927.30 دولاراً.

صعد مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، مما يضعه على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل، مما يجعل تكلفة المعدن النفيس مرتفعة على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات زيادة الوظائف غير الزراعية 1.371 مليون وظيفة في أغسطس. وهبط معدل البطالة إلى 8.4 بالمئة من 10.2 بالمئة في يوليو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 26.51 دولار للأوقية، وهي متراجعة 3.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع، في حين خسر البلاديوم 0.4 بالمئة ليسجل 2275.85 دولاراً.

وصعد البلاتين بنحو واحد بالمئة إلى 897.87 دولاراً للأوقية، لكنه يمضي صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو، منخفضا بأكثر من 3.5 بالمئة.

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