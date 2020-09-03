وزير المالية السعودي: 58 مليار دولار حجم دعم القطاع الخاص

المصدر: د ب أ

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الخميس أن حجم حزم الدعم للقطاع الخاص بلغ 218 مليار ريال (58.13 مليار دولار)، إذ تم دعم القطاع بالسيولة اللازمة وفق برامج محددة.

وقال الجدعان، خلال مشاركته اليوم في فعاليات "يوروموني السعودية 2020"، إن حكومة المملكة تراقب الوضع في القطاع الخاص وأحجام السيولة، مشيراً إلى أن عام 2020 شكل أكثر الأعوام تحديا منذ سنوات.

وأفاد بأن "المملكة تمتلك جدول أعمال قوياً جداً لرئاسة مجموعة العشرين"، مشدداً على أن "جائحة كورونا لن تؤثر على الخطط بعيدة المدى، وربما نمدد المساعدات المقدمة للقطاع الخاص".

وأشار إلى أن المملكة تمثل أكبر اقتصاد في المنطقة، ويتم التركيز على إيجاد أنواع أخرى من الإيرادات الحكومية، لافتا إلى البدء بوضع خطط واضحة لتنويع الاقتصاد وتجنب التقلبات.

وكشف الوزير الجدعان عن ارتفاع السياحة الداخلية بنسبة 10%، لافتاً أن صناديق الاستثمار الحكومية تعزز من الإنفاق الرأسمالي.

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