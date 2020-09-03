مطار القاهرة يستقبل أول طائرة للخطوط البريطانية بعد توقف 6 أشهر

المصدر: د ب أ

استقبل مطار القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البريطانية قادمة من مطار هيثرو في لندن بعد توقف ستة أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة بأن أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية كانت عبر طائرة من طراز دريملاينر بوينغ 787 وكانت تقل حوالى 180 راكبا قام الحجر الصحي بمراجعة تحاليل (بي سي آر) لهم، والتي تفيد سلامة الركاب من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تغادر الطائرة نفها برحلة رقم 154 إلى لندن في الثامنة من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش).

يذكر أن معظم شركات الطيران في العالم أوقفت رحلاتها بداية من مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا وكان من هذه الشركات الخطوط الجوية البريطانية.

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