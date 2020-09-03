الأردن يستأنف الرحلات الجويّة المنتظمة بدءاً من 8 سبتمبر

المصدر: رويترز

قال مسؤولون أمس الأربعاء إن الأردن سيستأنف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة اعتبارا من الثامن من سبتمبر للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، الذي تضرر بشدة من جائحة كوفيد-19، وذلك بعد تأخر تلك الخطوة عدة مرات خلال الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة أمجد العضايلة في مؤتمر صحفي إنه سيتحتم على المسافر إلى الأردن "أن يحضر شهادة فحص (PCR) قبل 72 ساعة من موعد السفر ونتيجتها سلبيّة، وإجراء فحص ثانٍ في المطار عند وصوله إلى المملكة على نفقته الخاصّة".

وأضاف أن الإجراءات ستشمل أسبوعا على الأقل من العزل الذاتي وأسبوعين كحد أقصى من الحجر الصحي للمسافرين الأجانب على حسب شدة الجائحة في البدان القادمين منها.

وأرجأت الحكومة مرارا إعادة فتح مطار الملكة علياء الدولي في عمّان، وهو محور إقليمي بسبب مخاوف من أن يتسبب المسافرون في ارتفاع حالات الإصابة. بيد أن المخاوف تصاعدت في الأيام الأخيرة بشأن تأثير أي تأخير إضافي على الاقتصاد المثقل بالديون.

وزادت حالات الإصابة بنحو الضعف خلال الشهر الماضي، ليصل الإجمالي إلى 2161 و15 حالة وفاة، وهو عدد أقل بكثير من مثيله في العديد من الدول الأخرى بالشرق الأوسط لكن السلطات لا تزال قلقة من أي تفش حاد.

وتعرضت الحكومة لضغوط شديدة لاستئناف الرحلات المنتظمة للسماح بعودة آلاف الأردنيين.

وقال مسؤولون تنفيذيون في صناعة الطيران إن وقف خدمة الطيران التجاري تسبب أيضا في خسائر بملايين الدولارات للخطوط الجوية الملكية الأردنية.

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