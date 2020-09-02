"زووم" تعتزم التوسع في منطقة الشرق الأوسط

المصدر: د ب أ

كشفت منصة الاتصال المرئي العالمية "زووم" عن اعتزامها زيادة حضورها في منطقة الشرق الأوسط.

وقال سامر طيان، المدير في شركة زووم بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الأربعاء، :"نعمل حالياً على زيادة وجودنا في المنطقة"، مفصحا عن تطلع الشركة لفتح مكتب في السعودية، ومركز للبيانات في المنطقة.

وأوضح :"تعد الأسواق الخليجية عموماً، والسعودية خصوصاً، مهمة للغاية بالنسبة إلى زووم، في ظل تركيز المنطقة على التحول الرقمي، والاهتمام الشديد باستخدام تقنية زووم للتواصل المرئي من مجتمع المستخدمين".

وقال :"يمثل فيروس كورونا تحدياً لكثير من الشركات، لكن الوباء أوجد أيضاً فرصاً للابتكار؛ مع دخول بلدان في جميع أنحاء العالم في حالة إغلاق كامل، كان على الشركات اعتماد وتنفيذ التقنيات، وتحويل نماذج أعمالها من أجل ضمان استمرارية الأعمال في هذه الأوقات غير المسبوقة".

وأضاف أن المنصة :"ساهمت في مساعدة قطاع الأعمال في المنطقة مع الإغلاق الاقتصادي الاحترازي الذي بدأ في مارس الماضي.. نحن متفائلون بأعمالنا في منطقة الخليج".

وأوضح :"بالنظر إلى الأرقام، تضخم استخدام زووم بين عشية وضحاها، متجاوزاً بكثير ما توقعناه عندما أعلنا لأول مرة عن رغبتنا في المساعدة في أواخر فبراير. وهذا يشمل أكثر من 100 ألف مدرسة في 25 دولة تبنت عرضنا لمساعدة الأطفال على مواصلة تعليمهم عن بعد".

وأفاد بأنه "بدءاً من نهاية ديسمبر من العام الماضي، كان الحد الأقصى لعدد المشاركين في الاجتماعات اليومية، سواء المجانية أو المدفوعة، التي أجريت على زووم نحو 10 ملايين.

وفي مارس من هذا العام، وصلنا إلى أكثر من 200 مليون مشارك في الاجتماعات يومياً، ومنذ أبريل الماضي وصلنا إلى أكثر من 300 مليون مشارك في الاجتماعات يوميا. ومثلت الزيادة نسبة 50% هذا الشهر، من مارس إلى أبريل".

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