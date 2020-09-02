ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوعين

المصدر: د ب أ

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات أمس الثلاثاء في السوق الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوعين، رغم خسارتها لجزء من مكاسبها الصباحية في ختام التعاملات، على خلفية استرداد الدولار لجزء من خسائره الصباحية أمام العملات الرئيسية بفضل البيانات الاقتصادية المشجعة.

كان مؤشر قيمة الدولار قد تراجع في تعاملات آسيا الصباحية إلى 75ر91 نقطة مسجلا أقل مستوى له منذ أكثر من عامين، قبل أن يرتفع في تعاملات الظهيرة إلى 39ر92 نقطة.

وارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات أمس بمقدار 30ر0 دولار؛ أي بنسبة 02ر0 في المئة إلى 90ر1978 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، بعد أن كان قد ارتفع إلى 20ر2001 دولار للأوقية في تعاملات الصباح.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 051ر0 دولار إلى 645ر28 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0330ر0 دولار إلى 0285ر3 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، أظهر تقرير صادر عن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي نمو نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة أغسطس الماضي بوتيرة أسرع.

وذكر المعهد أن مؤشر مديري مشتريات القطاع سجل خلال الشهر الماضي 56 نقطة مقابل 2ر54 نقطة خلال يوليو الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي إلى 5ر54 نقطة فقط.

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